Una comitiva di sub in viaggio in Mar Rosso

Una comitiva di sub di Parabiago ha scelto nei giorni scorsi le bellezze del Mar Rosso per trascorrere una settimana tra immersioni e giornate in compagnia. Gli Amici del blu sono tornati a casa col sorriso stampato in faccia.

L'esperienza nel Mar Rosso

Prendi l'ultima settimana di ottobre e mettici sessanta amici accomunati dalla passione per le immersioni nel Mar Rosso, in Egitto. E il risultato è quello di un'esperienza esaltante. A viverla nei giorni scorsi gli amici del club parabiaghese Amici del blu, i cui membri, stiamo parlando di circa 60 subacquei, hanno scelto il Paese egiziano e le sue peculiarità marine quale meta per il proprio viaggio autunnale. Per alcuni si trattava di una privilegiata consuetudine, per altri invece il debutto ufficiale. Ma alla fine tutti sono rimasti affascinati dall'esplosione di vita e colori di quelle acque cristalline, insieme al lento pinneggiare delle tartarughe e all'inquietante e imprevedibile volteggiare degli squali.

La soddisfazione dei protagonisti del viaggio

Al rientro in Italia il sorriso ha solcato i volti dei partecipanti, reduci dall'importante iniziativa che, oltre ad aver costituito un efficace quanto piacevole esercizio subacqueo, è servita a rinsaldare amicizie già consolidate creandone di nuove; "Che poi, a guardar bene, è il nostro fine ultimo, quello di creare dei bravi subacquei e, insieme, buoni amici"; già, è proprio per questo, hanno scandito i protagonisti del viaggio, che "siamo “Amici del blu”.