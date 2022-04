Una ciclostaffetta per festeggiare il 25 aprile

L'appuntamento

Partenza nel pomeriggio del 25 aprile da Parabiago e arrivo a Legnano.

Appuntamento il 25 aprile per festeggiare il giorno della Liberazione con la ciclostaffetta che da Parabiago arriverà fino a Legnano passando per Canegrate.

Una passeggiata in bicicletta per il 25 aprile

Ciclostaffetta organizzata dai circoli Legambiente di Nerviano e Parabiago, insieme a Fiab Canegrate pedala, Anpi di Canegrate, Parabiago, Nerviano e San Vittore Olona. La partenza è prevista da piazza Maggiolini a Parabiago, passando per Nerviano, San Vittore Olona e Canegrate arrivando intorno alle 17.15 in via Gaeta a Legnano. All'arrivo ci sarà il professore di storia Giancarlo Restelli, che parlerà della resistenza nel territorio di Legnano.

Un concerto per festeggiare

La sera prima, domenica 24 aprile, concerto al Polo Culturale Catarabia di Canegrate con musiche e violini che intoneranno canti partigiani.