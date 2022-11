Una casa dell'acqua alla Roveda

Una casa dell'acqua anche alla Roveda, frazione di Sedriano.

A informare della novità il sindaco Marco Re:

Ha poi continuato il primo cittadino.

"L'Amministrazione aveva proposto di localizzarla presso il parcheggio in via San Massimo. Tale ubicazione è stata però esclusa per ragioni tecniche. Verrà quindi localizzata presso il Parco dei Pittori in via Tiziano. Viene prevista vicino all'ingresso del parco e resa accessibile tramite un vialetto pavimentato con autobloccanti. La nuova ubicazione valorizza quindi il parco esistente, che si trova nelle immediate vicinanze della scuola. Per la casa si utilizzerà il nuovo modello di Cap, con dotazione di monitor per informazioni sulla qualità dell'acqua e altro".