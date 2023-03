Una camminata per la vita con Lilt

Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con la Camminata per la vita della Lilt. Una marcia podistica non competitiva partita dal Castello di Legnano alle 10.30 che ha attraversato la città ed è terminata a Villa Jucker con un rinfresco, portando per le vie di Legnano lo spirito e il messaggio della Lega italiana per la lotta contro i tumori «Prevenire è vivere».

La marcia della vita con Lilt

L'evento, patrocinato dal Comune di Legnano, è stato reso possibile dallo sforzo organizzativo di tutti i volontari della delegazione cittadina della Lilt coordinati da Silvana Gatti e dalla partecipazione di numerosi sponsor che hanno voluto essere vicini all’associazione e ai suoi valori di cura e attenzione alla salute.

La presidente Anna Daverio ha ricordato che Lilt è attiva da 40 anni sul territorio e offre preziosi servizi a chi purtroppo incappa nella malattia oncologica: assistenza e accompagnamento dei pazienti alle terapie, sostegno psicologico, assistenza ai malati nei reparti di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale di Legnano.