Una borsa di studio per ricordare Arianna Cavicchioli

Riprendiamo il filo, per onorare il futuro ricordando la memoria di Arianna Cavicchioli. Questo lo slogan usato dai rappresentanti del Partito Democratico di Rho per pubblicizzare la cena in programma il prossimo 16 maggio al circolo Arci-Adua di via Terrazzano.

Cena benefica per costituire una borsa di studio

Una cena benefica che avrà come obiettivo principale quello della costituzione di una borsa di studio in memoria di Arianna Cavicchioli. Donna forte, combattiva, con una grandissima passione per la politica Arianna Cavicchioli, tra i tanti incarichi che ha ricoperto è stata anche sindaco di Rho città che lei amava.

Sindaco per due mandati poi in Provincia e in Regione

Di professione assistente sociale, è stata eletta in consiglio comunale a Rho nel 1990 ed è stata sindaca della città dal 1992 al 2002, per due mandati. Successivamente, nel 2004, è stata eletta al consiglio provinciale per i Democratici di Sinistra, poi Partito Democratico, dove è stata vice presidente del consiglio e capogruppo del suo partito.

Per partecipare alla cena occorre iscriversi

Dal 2010 al 2013 è stata consigliera regionale della Lombardia per il Pd. Per partecipare alla cena occorre iscriversi chiamando Patrizia al numero 3356637014 oppure Emiliana al numero 3487120634.