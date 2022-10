Grande festa per l'Asd Corbetta Calcio 1921, premiata a Roma lo scorso sabato 1 ottobre con la benemerenza per i 100 anni di storia in occasione della tradizionale cerimonia organizzata dalla Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) e del Sgs (Settore Giovanile e Scolastico).

Una benemerenza per i 100 anni di storia del Corbetta Calcio 1921

Nel corso della giornata andata in scena all'interno dell'Hotel Hilton di Fiumicino sono stati consegnati un totale di 272 riconoscimenti su proposta dei Comitati Regionali e della Commissione benemerenze, dai Presidenti di Lnd, Sgs e Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) Giancarlo Abete, Vito Tisci e Gabriele Gravina. Presenti in rappresentanza della società corbettese il presidente Renzo Bassetto ed il dirigente Ernesto Trezzi che hanno ricevuto dalle mani dei presidenti federali la pergamena di benemerenza.

L'emozione del presidente corbettese

"Questo premio è un riconoscimento per il nostro impegno nel portare avanti una società con una storia così lunga ed importante - spiega Bassetto - É stata una giornata molto emozionante, nella sala dell’hotel di Fiumicino erano presenti più di 500 persone in rappresentanza di società di tutta Italia. Ovviamente la benemerenza è un grande motivo di orgoglio e ci lascia tanta soddisfazione. Speriamo sia di buon auspicio per la stagione che è da poco iniziata. Abbiamo un bel gruppo di ragazzi ed abbiamo l’ambizione di ottenere dei bei risultati in questa stagione".