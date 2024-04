Un tuffo nel Medioevo: Parabiago ha riportato indietro le lancette

Un tuffo nel Medioevo: ieri, domenica 7 aprile, Parabiago ha riportato le lancette al 1339, quando si svolse la storica Battaglia. Un'intera giornata di festa scandita da una parte dalla riproposizione del villaggio medievale e dall'altra dalla rievocazione dello scontro che vide contrapporsi le truppe di truppe milanesi di Azzone Visconti, guidate dallo zio Luchino, e i ribelli della Compagnia di San Giorgio, guidati dallo zio Lodrisio, pretendente al titolo di Signore di Milano.

I momenti cardine dell'iniziativa

Anche quest'anno è stato un successo. Tanta gente ieri, domenica 7 aprile, nelle vie centrali della Città della calzatura per la giornata ispirata agli usi e costumi del Medioevo. Un vero e proprio tuffo nel passato e in particolare al 1339, quando si consumò lo scontro. Al Parco Crivelli e via Sant'Antonio a farla da protagonista è stata la Pro Loco di Parabiago guidata da Donatella Pozzati. Arti, mestieri, locande, sbandieratori, sfilate e rappresentazioni sono state proposte per tutta la giornata a partire dalle 10 di mattina. Hanno avuto un ruolo attivo le scuole della città, la compagnia teatrale 'Dove osano le aquile', Arteritmica, Kankudojo e tante altre realtà. Al Parco di Villa Corvini ha preso vita l'iniziativa di Parabiago Medievale in partnership con l'Associazione Culturale El Bigatt guidata da Marco Morlacchi e con Legnanum Medievalis. Il programma è cominciato alle 10 ed è andato avanti fino alle 18. Un arco temporale nel quale si è svolta l'ambientazione dell'epoca tra cornamuse, tamburi, falconieri, letture delle cronache della Battaglia di Parabiago.

La simulazione che ha visto l'ingresso di Sant'Ambrogio a cavallo

Momento clou è stata la simulazione dello scontro avvenuto nel 1339, il momento della battaglia, secondo cui, come narra la leggenda, sarebbe apparso sul campo Sant'Ambrogio, spuntando a cavallo da una nuvola bianca e che avrebbe iniziato a frustare i soldati della Compagnia di San Giorgio. Un'apparizione questa che avrebbe dato coraggio alle truppe guidate da Luchino Visconti, che si avventarono sul nemico ed ebbero la meglio.