"Un terzo trimestre all’insegna della prudenza"

«Il terzo trimestre dell'Alto milanese ha visto un rallentamento dell’economia a causa della pausa estiva e questo rallentamento questa volta ha colpito tutti i settori», spiega Federica Simonetto, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Altomilanese.

Il quadro relativo al terzo trimestre

Non lo si evince solo dalla legge di bilancio, né dalle equivalenti delibere dei Comuni che restano prudenti sul fronte dei conti degli Enti locali. Anche l’ultima trimestrale di Confindustria segna infatti un approccio più conservativo da parte del mondo dell’imprenditoria. Questo dicono i dati raccolti dall’associazione di categoria nel terzo trimestre, che permettono già di fare una proiezione per la chiusura dell’anno e più ancora sul 2024 che sta per iniziare. «Tendenzialmente eravamo abituati a vedere per lo meno un non rallentamento nel settore meccanico, ma in questo ultimo periodo abbiamo avuto un calo in tutti i settori».

Due i motivi del calo degli ordini; le incognite sul 2024

Un calo del fatturato e degli ordini dovuto, secondo le analisi di Confindustria Altomilanese, a due motivi.