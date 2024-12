Un successo per la natura e gli amici felini

La natura chiama e l’Associazione «Amici On The Rhoad» di Rho risponde. In occasione della Festa dell’Albero i volontari che si occupano delle colonie feline hanno organizzato un evento speciale per unire la comunità in nome dell’ambiente e del benessere urbano.

Volontari impegnati nella piantumazione di alberi e arbusti

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha visto i volontari del gruppo impegnati nella piantumazione di alberi e arbusti autoctoni acquistati tramite i fondi dell’associazione, con l’obiettivo di riqualificare l’area verde situata a ridosso del supermercato di via Mascagni e offrire rifugio naturale alla colonia felina che insiste in quell'area. Diversi i cittadini che hanno partecipato, portando con sé la voglia di fare la differenza.

Alcuni alberi piantati vicino alla colonia felina per offrire un riparo sicuro ai gatti