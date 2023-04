Un successo di presenze la prima edizione di Fiori e arte sul Naviglio

Si è conclusa martedì 25 aprile la 1° edizione di Fiori e arti sul Naviglio a Gaggiano, che ha riscosso grande successo con la presenza di migliaia di persone durante i 4 giorni.

"Come 1° edizione non possiamo che ritenerci davvero soddisfatti! La Via Gozzadini, nostro palcoscenico naturale che ha fatto da sfondo a questa manifestazione, è stata animata dalla presenza di espositori di fiori, artigiani, street food e altro dal 22 al 25 aprile. Una “prima volta” a Gaggiano, sia per la durata di 4 giorni che per il tema principale, i fiori - ha affermato Marzia Zucca, Assessore agli Eventi comune di Gaggiano - Sicuramente sarà un appuntamento da mettere in calendario ogni anno, con qualche modifica ed accorgimento per renderlo ancora più attraente sia per gli espositori che, soprattutto, per i visitatori locali e non, correggendo qualche piccolo aspetto senza dimenticare i tanti positivi".