Un seminario per affrontare la fine della scuola

Appuntamento giovedì 16 giugno 2022 al Castello Visconteo di Legnano con l'incontro "Dopo la quinta, esci!" organizzato dall'Azione Cattolica.

Il seminario dedicato ai giovani

Con il progetto “Dopo la quinta, esci!”, sostenuto dalla Fondazione Ticino Olona, l’Azione Cattolica ambrosiana ha promosso nell’anno 2021-22 attività formative-ricreative per le giovani generazioni, alle prese con le conseguenze dei lunghi periodi di isolamento determinati dall’emergenza pandemica.

Il progetto si conclude con un seminario dal titolo “Giovani e voglia di comunità”, con la presenza di tutti i partner coinvolti e con il rilancio del concetto di comunità, vista con gli occhi e le aspirazioni dei giovani. Il seminario, condotto con la formula della tavola rotonda, sarà anche occasione formativa, grazie alla presenza della dott.ssa Cristina Pasqualini dell’Università Cattolica di Milano: presenterà una ricerca sul tema della vita in comune dei giovani, condotta da lei per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

L'incontro sul territorio

Fondazione Ticino Olona, Presidio Libera Legnano, Pastorale Giovanile Legnanese prenderanno parte alla tavola rotonda. Il Comune di Legnano, in considerazione del valore sociale e formativo della proposta, ha concesso il Patrocinio con l’uso dello stemma cittadino. Concluderà l’iniziativa il racconto di alcune testimonianze dal territorio e non solo, per poter ripensare insieme i modi per attirare i giovani alla vita comunitaria, non considerandoli più isole ma membri effettivi e partecipanti delle nostre città.

Invitiamo tutti gli interessati dunque all’appuntamento: Giovani e voglia di comunità giovedì 16 giugno 2022, alle ore 20:45, presso la Sala Previati del Castello Visconteo a Legnano

Ulteriori informazioni su www.azionecattolicamilano.it