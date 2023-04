Un rito magico all'Oasi?

Stracci, pane raffermo, tracce di sangue ma soprattutto una gallina sgozzata ingabbiata in una pentola di terracotta. Un'area verde trasformata nello scenario di un rito magico. Accade a Parabiago, a pochi passi dall'Oasi di pace e bellezza.

Che si sia trattato di un rito magico oppure una bravata tra ragazzi che cercavano di imitare gesti di iniziazione, è ancora troppo presto per dirlo. Ignoti, nell'area riconducibile all'isolino, ossia nel tratto che conduce all'Oasi di pace e bellezza di Parabiago, hanno trasformato un'area verde nello scenario di una festa dai contorni tanto macabri quanto incerti.

Per il momento la segnalazione fatta da alcuni cittadini parabiaghesi all'assessore comunale Dario Quieti è servita a far scattare una serie di verifiche che ora spetteranno alle Forze dell'ordine. Sempre Quieti ha promesso intanto interventi di ripristino e indagini utili a fare chiarezza:

"Faremo rimuovere i resti di questa brutta festa andata in scena nei giorni scorsi, compatibilmente con le disponibilità delle feste pasquali. Saranno le Forze dell'ordine a stabilire cosa è accaduto e chi ne è stato responsabile. Rimane alta l'attenzione dell'Amministrazione comunale per questo sito. Vigileremo sempre sulla zona che, lo ricordiamo, rientra in un ampio progetto di riqualificazione ambientale. Stiamo parlando infatti di un luogo di biodiversità che cercheremo di valorizzare in tutti i modi".