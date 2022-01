Sedriano

Prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale per cercare di dotare il paese di un centro tamponi

Un centro tamponi a Sedriano? L’Amministrazione comunale guidata da Marco Re si è mossa in maniera concreta per raggiungere l’obiettivo in tempi brevi.

Un punto tamponi al centro sanitario?

A comunicarlo è stato lo stesso sindaco:

"Ci stiamo lavorando da settimane - ha spiegato Re - Quando ci siamo insediati abbiamo cominciato a interloquire con la farmacia comunale per capire se ci fosse la possibilità di attivare un servizio del genere in paese. Ma la farmacia ci ha risposto che problematiche sia di personale, difficile da reperire in questo momento, sia di spazi inadeguati".

A fine dicembre, tuttavia, Re, come i suoi colleghi, ha ricevuto una nota di Ats con la quale si chiedeva a tutti i Comuni se avevano disponibilità di spazi per attivare un punto tamponi nel loro territorio:

"Abbiamo messo a disposizione i locali inutilizzati al centro sanitario di via Fagnani. Mi sono interfacciato con i dirigenti Ats che hanno confermato che gli spazi sono adeguati e hanno le caratteristiche richiesta - prosegue il sindaco - Ats non chiedeva disponibilità per attivare lei il servizio, ma ha demandato ai Comuni. Abbiamo deciso di raccogliere la sfida, attraverso i nostri medici di base o le farmacie oppure altri privati".

Dai laboratori privati e dai medici di base non c’è stata una risposta soddisfacente: