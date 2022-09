Un progetto triennale, nella sala Enea di Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, per celebrare i Cento anni dell’Autostrada dei Laghi.

Un progetto triennale per celebrare i Cento anni dell’Autostrada dei Laghi

Sabato 3 settembre, presso la sala Enea di Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, è stata inaugurata la mostra “Una storia lunga cent’anni. L’autostrada dei Laghi attraverso il collezionismo”, evento organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico di Lainate, in collaborazione con l’Associazione Santa Virginia di Barbaiana e con il patrocinio del Comune di Lainate.

Dopo i saluti e i ringraziamenti portati dal Presidente del Circolo, Armando Moroni, alla presenza di un numeroso pubblico e del Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Lainate, Danila Maddonini, il Curatore della mostra Alessandro Bianchi ha illustrato ai presenti i contenuti del progetto espositivo che, a partire da quest’anno, vedrà coinvolto il Circolo sino all’anno 2024.

L’esposizione di quest’anno, dedicata alle premesse che portarono successivamente all’ideazione e alla costruzione dell’autostrada, è dedicata agli anni della Belle époque (1900-1914), identificati in Italia con l’età politicamente dominata dalla figura di Giovanni Giolitti (1842-1928). Attraverso una serie di approfondimenti tematici – non trascurando eventi come l’Esposizione Universale di Milano del 1906 o la ricostruzione per immagini della Lainate del tempo - l’esposizione propone materiale numismatico e filatelico di particolare pregio, accanto a cartoline originali, foto, diplomi, volumi e copie anastatiche delle prime pagine dei principali giornali dell’epoca.

La mostra, aperta sino a domenica 11 settembre, è a ingresso libero. Per coloro che fossero interessati, il Curatore terrà, proprio nell’ultimo giorno dell’esposizione, una visita guidata alle 16.