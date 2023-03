Un'idea innovativa ed inedita che si pone l'obiettivo di far "volare" gli ospiti dell'rsa don Felice Cozzi di Corbetta.

Un progetto per "volare" all'rsa don Felice Cozzi di Corbetta

É stato presentato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo, il nuovo progetto denominato "Ellie" da parte della casa di riposo corbettese. Nel corso della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Marco Ballarini ed il vicesindaco Linda Giovannini, hanno preso parte una delle referenti dell'rsa, Francesca Reverdito, e i rappresentanti dell'associazione Platform Matteo Villa e Thomas Rossetti.

Un visore per spiegare le ali

L'idea, partita dall'associazione Platform, è stata quella di riuscire a consentire alle persone ricoverate all'interno della struttura di via Monte Rosa, di poter superare i limiti fisici e poter così uscire dall'rsa librandosi letteralmente in volo. Questo attraverso l'utilizzo di alcuni visori per la realtà aumentata.

Attraverso l'utilizzo di un drone infatti verranno effettuate delle riprese aeree che comporranno un catalogo dal quale gli operatori dell'rsa potranno attingere e mostrarlo ai pazienti della don Felice Cozzi. Questo innovativo metodo di abbattere le mura dell'rsa attraverso la tecnologia, potrà garantire anche effetti terapeutici agli ospiti della casa di riposo, andando a lavorare così sulla sfera emotiva ed emozionale oltre che quella dei ricordi.

"Quando ci hanno proposto questo progetto, del tutto inedito dal momento che non ne esistono altri simili abbiamo subito accettato - spiega Reverdito - Crediamo molto infatti nello scopo terapeutico di questa iniziativa alla quale abbiamo iniziato a lavorare anche insieme al nostro staff con la psicologa, le nostre educatrici, i fisioterapisti e gli operatori socio sanitari. Inizieremo pian piano con la speranza di riuscire a partire al meglio da qui a 6 mesi. La volontà è quella di partire mostrando queste riprese prima sui televisori e dopo passare ai visori per la realtà aumentata. Partiremo con tutti i nostri ospiti e poi cercheremo di capire chi potrà beneficiare di più degli effetti e proseguiremo con loro in questo progetto sperimentale".

Per sostenere questo progetto ed anche quello del viaggio del treno, l'Rsa promuoverà uno spettacolo teatrale che verrà portato in scena nel corso del pomeriggio di domenica 26 marzo alle ore 16.30 nella sala polifunzionale di via 1 Maggio. La rappresentazione, dal titolo "Fly by me", racconterà la storia dei fratelli Wright, gli inventori dell'aeroplano. Lo spettacolo sarà aperto a tutti e chi vorrà, potrà lasciare un contributo ad offerta libera proprio per sostenere i progetti della don Felice Cozzi.