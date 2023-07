Ulteriori novità per il progetto di recupero del Museo del Legno di Corbetta. Se da un lato il Comune aveva già ottenuto oltre 1 milone e 400mila euro di fondi del Pnrr per il recupero della struttura, ora l’Amministrazione comunale potrebbe aggiungere ulteriori risorse per il futuro dello storico stabile corbettese.

Un progetto per la gestione del Museo del Legno

Come annunciato infatti dal sindaco Marco Ballarini, il Comune in collaborazione con l’associazione Milanta Ets ha presentato un progetto di finanziamento di 400mila euro a Fondazione Cariplo per la gestione del Museo.

«Si tratta di un progetto che riguarda in particolare la gestione futura e che persegue l’obiettivo di rifunzionalizzare il Museo del Legno, in attesa del completamento del recupero, anche attraverso un’adeguata dotazione di arredi museali - spiega il sindaco Marco Ballarini - Ciò che non vogliamo si ripeta, come purtroppo è accaduto a causa degli errori commessi dalle passate amministrazioni, è che tale Museo diventi una cattedrale nel deserto in stato di abbandono».

Gli obiettivi

Il primo cittadino si è poi soffermato su quelli che sono gli obiettivi di questo progetto presentato per il quale il Comune attenderà un responso di Fondazione Cariplo: