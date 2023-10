Una manifestazione per ribadire un secco "no" alla guerra e rimarcare invece convintamente il "si" alla pace. Questo quanto andato in scena nella mattinata di oggi, sabato 21 ottobre, in piazza Pertini a Santo Stefano Ticino.

Un presidio per dire "no" alla guerra

"Cessate il fuoco, la pace prima di tutto", il titolo del presidio promosso da Anpi e Comune per ribadire la fondamentale importanza della pace.

I partecipanti

Presenti all'iniziativa, oltre ai singoli cittadini, anche il coordinamento Anpi del Magentino, le Acli Magentino-Abbiatense, il Comitato Pace Magentino, L'albero del Riccio, il CCT-Centro di Cultura Teatrale, la Corale Stefanese, il Corpo Musicale G. Verdi, i Volontari del Verde e il Partito Democratico.