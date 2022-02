Vittuone

L'iniziativa è andata in scena oggi, sabato 26 febbraio a Vittuone, presenti moltissimi rappresentanti delle associazioni e amministratori di tutto il Magentino

Il Magentino in piazza per la pace e per dire no alla guerra in Ucraina. Grande partecipazione per l'iniziativa promossa nella mattinata di oggi, sabato 26 febbraio

Un presidio Magentino in favore della pace

Il presidio è andato in scena in piazza a Vittuone attraverso l'iniziativa organizzata dal coordinamento del Magentino Anpi, dal Comitato Pace, Legambiente, Binario 8, Cgil Spi, Acli, l'associazione culturale La Differenza, il gruppo Viviamo Vittuone e l'associazione Ceramichevole. Presenti amministratori di tutto il Magentino e tanti cittadini per chiedere la pace e la fine della guerra.