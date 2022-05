Un premio intitolato al Vigile ucciso, Nicolò Savarino

La Regione ha istituito un premio al merito per gli agenti di Polizia Locale dedicato all'agente Rhodense, Nicolò Savarino, investito e ucciso nel 2012.

Il premio è rivolto a tutti gli agenti della Polizia Locale della Lombardia. Ogni 12 gennaio, a partire dal prossimo anno, agli agenti che si sono distinti in una situazione di sicurezza pubblica, nello svolgimento del servizio di prossimità appiedato o con velocipede, come faceva, a suo tempo, l’agente deceduto, riceveranno un premio.

Questo importante riconoscimento agli agenti di Polizia Locale lombardi, arriva a 10 anni dalla prematura morte di Savarino e servirà a porre ancor più attenzione a quanto sul campo della sicurezza facciano i vigili, sempre più polizia di prossimità con il cittadino.

"E’ chiaro che questa giornata non renderà giustizia ai parenti del povero agente - ha continuato De Corato - Non posso fare a meno di ricordare, infatti, come per questa vicenda non sia mai stata fatta giustizia: i suoi assassini non hanno mai scontato la pena adeguata per ciò che hanno commesso e oggi, a dieci anni dall’assassinio di Savarino, nessuno è in carcere. Nikolic è tornato in libertà l’11 febbraio 2020, dopo aver scontato solo la metà della pena alla quale era stato condannato per aver ucciso il vigile e pochi mesi dopo, il 10 luglio, ormai 26enne, è stato arrestato insieme ad altri due complici, anche loro romeni, per due furti commessi in abitazioni in centro a Milano. Furti per i quali ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento. Il 6 luglio 2020 anche il complice, Stizanin, già detenuto per fatti di droga commessi in Serbia, è stato assolto. A partire dal 2023, ogni anno, ricorderemo la dedizione e la voglia di aiutare il prossimo che in Nicolò trovavano il massimo esempio”, conclude De Corato.