Un ponte tra Arconate e l'Ucraina: accolta la delegazione di Pervomaysk

Un ponte tra Arconate e l'Ucraina.

Arconate ha dato il benvenuto alla delegazione ucraina

Nella serata di ieri, domenica 11 giugno 2023, l'Amministrazione comunale ha dato il benvenuto alla delegazione del comune ucraino di Pervomaysk, accolto in paese nell'ambito del progetto Bridges of Trust, fortemente voluto dall’Unione Europea per aiutare a ricostruire l'Ucraina attraverso accordi internazionali tra comuni ucraini e dell'Ue. Arconate è stata selezionata tra le prime tre città italiane che potranno contribuire alla rinascita del Paese martoriato dalle bombe.

Indicato insieme a Inveruno e Sesto San Giovanni, Arconate prenderà parte a un ciclo di tavole rotonde che vedrà coinvolti i tre comuni italiani con una delegazione composta dalle relative controparti ucraine, accompagnate dalla direttrice dell’Associazione delle città ucraine.

La banda Santa Cecilia ha suonato gli inni dei due Paesi

I sindaci delle città di Lozova, Denys Petrenko, di Pervomaysk, Mykola Baksheiev, e il capo dipartimento di Romny, Serhii Hrankin, sono stati accolti nella sede municipale di Palazzo Taverna dal corpo bandistico Santa Cecilia, che ha suonato gli inni nazionali dei due paesi. Gli incontri operativi sono iniziati oggi all’auditorium di via Montello.

"Faremo la nostra parte per aiutare un Paese che soffre"

La consigliera con delega al Gemellaggio e agli Scambi culturali Silvia Fontana dichiara:

"Il Comune di Arconate accoglie con grande orgoglio la possibilità di prendere parte a questo progetto, al quale, racconta, si è duramente lavorato nei mesi passati. Siamo profondamente convinti che in questo momento l’unica strada percorribile sia mettere a disposizione tutto quanto nelle nostre possibilità, dimostrarsi umanamente vicini e aiutare un Paese che soffre. Presenteremo ai colleghi ucraini diverse possibilità di collaborazione, partendo dall’illustrazione di un accordo quadro come quello del Patto dei sindaci e il Distretto del commercio dell’Altomilanese, per poi offrire spunti in ambito amministrativo e di organizzazione delle iniziative di volontariato".