Un piccolo dono per i bambini della pediatria

Stamattina, 22 dicembre, il sindaco Linda Colombo e l’assessore Anna Lisa De Salvo si sono recate nel reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli di Magenta a consegnare un regalino per i bambini ricoverati.

“Con l’iniziativa Dona un Dono, diventata ormai una consuetudine dei giorni che precedono il Natale, vogliamo regalare un sorriso ai piccoli degenti che, in un periodo che dovrebbe essere di festa, sono costretti a stare in ospedale – afferma l’assessore De Salvo -. Quest’anno, come dono, abbiamo portato i quaderni con in copertina le foto storiche di Bareggio, messe a disposizione dal gruppo ‘Bareggio Storica’, che ringrazio”.