Un pezzo di Legnano e della sua musica vola a New York

Il 4 Giugno il Maestro Davide Sgobbi, direttore del Corpo Bandistico Legnanese, terrà un concerto a Manhattan nella città di New York con il Manhattan Wind Ensemble, una delle più prestigiose orchestre di fiati della città.

Il concerto che vedrà un programma interamente dedicato al nostro paese dal titolo “An Italian Night”, prevede musiche di Gioachino Rossini, Ottorino Respighi, Franco Cesarini e Ennio Morricone.

“Il concerto è una dedica alla storia della nostra cultura bandistica che sta evolvendo rapidamente negli ultimi anni. La visione della tradizione delle bande in Italia a livello musicale è radicata visceralmente, ma oggi viviamo, con non poche difficoltà bisogna ammetterlo, un periodo di evoluzione compositiva e di organici che ci sta portando nel futuro della musica per fiati, che all’estero è già realtà da decenni.”