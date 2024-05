Promuovere la cura e la valorizzazione dell’area dedicata alla pump track, all’interno del parco di via Risorgimento: questo l’oggetto del patto di collaborazione tra il Comune di Pero e Kevin Lentini, campione di trialbike e stuntbike.

Un patto di collaborazione per la Pump truck di Pero

Il patto, siglato lunedì 29 aprile e valido per tre anni, contiene una serie di reciproche responsabilità con un obiettivo comune: la valorizzazione dell’area che, all’interno del parco, ospita la pista di pump track, un tracciato ricco di curve e dossi da percorrere con la bicicletta inaugurato nel corso della Festa dello sport del settembre scorso.

Da un lato, il Comune si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle attrezzature installate; sempre al Comune spetta fornire supporto nell’organizzazione di eventi e iniziative e, laddove possibile, recuperare materiale aggiuntivo per l’ampliamento del circuito. Kevin Lentini, con la firma del Patto, si impegna invece a curare e promuovere la cura dello spazio, organizzare eventi e iniziative aperti alla cittadinanza e garantire il presidio dell’area.

Un patto di collaborazione con cittadini e associazioni

Il patto di collaborazione è una particolare forma di accordo condiviso tra la Pubblica Amministrazione e cittadini, gruppi di cittadini o associazioni, all’interno del quale sono riportati gli impegni che entrambe le parti si assumono rispetto alla cura dei beni comuni. Dal 2018, il Comune di Pero ha avviato diversi patti di collaborazione, allo scopo di promuovere la progettazione partecipata di utilizzo degli spazi pubblici e generare nuovi servizi e opportunità di aggregazione.

Le informazioni relative all’attività del patto di collaborazione per la pump track, così come per tutti gli altri patti di collaborazione già in essere o ancora da attivare, saranno disponibili sui canali istituzionali del Comune di Pero, come previsto dai singoli patti di collaborazione e dal “Regolamento per la cura, la rigenerazione e l’amministrazione condivisa dei beni comuni”, approvato dal Consiglio comunale il 5 aprile 2024.