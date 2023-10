Un parco intitolato ad Anna Colombo e a tutte le mamme volate in Cielo

Una due giorni dedicata alla prevenzione con l’intitolazione di un parco giochi inclusivo che sarà dedicato ad Anna Colombo e a tutte le mamme volate in Cielo.

Una due giorni piena di iniziative

Sarà una due giorni piena di iniziative quella in programma venerdì 20 e sabato 21 ottobre a Pogliano Milanese. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) e con i patrocini di Asst Rhodense, Asst Ovest Milanese e Gruppo Multimedica, organizza una due giorni dedicata a ricordo, ricerca e prevenzione.

Primo appuntamento venerdì 20 nella sala del Consiglio Comunale

Il primo appuntamento in programma sarà venerdì sera, 20 ottobre, alle 21 nella sala Consiliare del Comune dove si terrà la conferenza aperta a tutti dal titolo «Ricerca e Prevenzione tra passato, presente e futuro»: alla serata interverranno Silvia Negretti, responsabile Unità Operativa Oncologia Magenta Asst Ovest Milano, Eraldo Oreste Bucci responsabile Unità Operativa Oncologia Multimedica Castellanza e Adele Patrini , presidentessa del Centro Ascolto Operate al Seno. Durante la serata, oltre all’esposizione dei relatori, è previsto anche un momento di dibattito, durante il quale i cittadini potranno rivolgere domande agli esperti relatori.

Sabato 21 l'intitolazione del parchetto a Anna Colombo e alle mamme volate in cielo

Il secondo appuntamento, quello che sta maggiormente a cuore ai cittadini poglianesi, è in programma sabato alle 11 al parchetto di via Cantone. L’area verde che in queste settimane è stata oggetto di riqualificazione e all’interno della quale sono stati posizionati anche dei giochi inclusivi, diventerà «Il Giardino degli Angeli» e sarà intitolato ad Anna Colombo e a tutte le mamme volate in Cielo e dedicato alla ricerca sul cancro. Anna era una giovane mamma di 36 anni, scomparsa nel 2016 a causa di un tumore.

"Il ricordo di Anna e di tutte le mamme scomparse prematuramente deve rimanere vivo nel cuore di tutti

«L’Amministrazione comunale desidera che il ricordo di Anna e delle mamme prematuramente scomparse, rimanga sempre vivo nel cuore di tutta la cittadinanza» spiegano il sindaco Carmine Lavanga e il vice sindaco Gabriele Magistrelli. Nel pomeriggio di sabato, presso la Casa delle Stagioni, le donne che si saranno prenotate all’indirizzo e-mail prenotazioni@poglianomilanese.org potranno sottoporsi ad una visita senologica gratuita grazie al contributo di oncologi volontari che metteranno a disposizione la propria competenza e professionalità.