Un panel di incontri ispirati al Meeting di Rimini

Per il quinto anno l'Associazione Alcide De Gasperi di Legnano promuove un evento in tre serate (26-27-28 agosto) di ripresa di alcuni contenuti del Meeting di Rimini per l'amicizia dei popoli, in data immediatamente successiva alla chiusura della manifestazione riminese. Da quattro anni questa ripresa locale è ospitata dalla parrocchia di San Lorenzo di Parabiago come anteprima della locale festa patronale.

Il programma della rassegna

Il programma prevede, nell'ordine, "Una presenza per la pace" (lunedì 26) a partire dalle parole del card. Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, intervistato dal presidente del Meeting Bernard Scholz. Il giorno seguente sarà a tema il volontariato "una realtà giovane"; a confrontarsi sull'incontro del Meeting alcune realtà locali, il presidente della Fondazione Ticino Olona prof. Forte e il sindaco di Parabiago, arch. Cucchi. La terza serata, mercoledi 28, vedrà la testimonianza di volontari del Meeting di Rimini della nostra zona accompagnata da brani musicali per chiudere in festa. Nelle serate del 26 e 27 agosto sarà attivo un servizio cucina dalle 19.30. È garantito l'evento anche in caso di maltempo. Le tre serate godono del patrocinio del Comune di Parabiago e, ovviamente, del sostegno della parrocchia di San Lorenzo, che ospita e garantisce l'iniziativa.

L'ingresso sarà libero, tutte le informazioni

L'ingresso è libero. Per informazioni cell. 3200881058. Gli eventi saranno ripresi sul sito Youtube dell'Associazione De Gasperi e sul proprio sito internet degasperilegnano.com .