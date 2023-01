Un pacco coi prodotti di benessere per il neonato ai neo genitori

I genitori di Bareggio che hanno avuto un bambino nel 2022 potranno ricevere gratuitamente un pacco dono con prodotti per la salute e il benessere del neonato.

La Giunta comunale di Bareggio, guidata da Linda Colombo, ha aderito all’iniziativa promossa da Città Metropolitana in collaborazione con Energie Sociali Jesurum Lab e invierà un pacco coi peodotti di benessere per il neonato.

Ha spiegato il primo cittadino:

"Abbiamo accolto volentieri la proposta, che sarà a costo zero per il Comune. Invieremo ai neo genitori una lettera che illustra i termini dell’iniziativa, alla quale speriamo aderiscano in tanti, e le modalità per ricevere il dono. Da parte nostra vuole essere un ulteriore segnale di attenzione e di vicinanza alle famiglie con bambini, che va ad aggiungersi ad altri progetti che stiamo portando avanti come il buono natalità comunale e il servizio di ostetrica a domicilio".