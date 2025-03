Un occhio sulla città col controllo di vicinato

«Un occhio sulla città»: al via il nuovo progetto di controllo del vicinato per garantire a tutti i residenti una Lainate sempre più sicura.

Il progetto nasce da una collaborazione tra cittadini, Amministrazione comunale e Forze dell'ordine, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza. Si fonda su un presupposto di solidarietà tra i residenti che si possa concretizzare nell'osservazione e segnalazione di situazioni sospette nei quartieri alle autorità competenti. Obiettivo fondamentale del progetto è di ridurre i reati contro le persone e la proprietà. Non è necessario compiere atti eroici: tramite una «semplice» collaborazione tra vicini, si può rendere meno allettante la possibilità di furti e altri crimini, limitandone in tal modo la frequenza e l’impatto.

Il cuore del progetto si basa dunque sull'interazione tra diversi attori: i gruppi di controllo del vicinato, le Forze dell’ordine e i coordinatori dei gruppi di controllo, formati dai cittadini aderenti al progetto, i quali hanno il compito di osservare quotidianamente la propria zona, individuando situazioni sospette o di rischio. Le segnalazioni vengono quindi comunicate ai coordinatori, che le valutano e, se necessario, le inviano alle Forze dell'ordine, seguendo criteri stabiliti precedentemente. I coordinatori, ufficialmente designati dall'assessore con deleghe alla Sicurezza e Protezione civile Angelo Crespi, faranno quindi da intermediari tra i gruppi e le Forze dell’ordine, le quali, oltre a intervenire quando necessario, manterranno un canale di comunicazione sempre aperto con i coordinatori, fornendo aggiornamenti e informazioni utili.

Per partecipare, è possibile inviare una email all'assessore all'indirizzo angelo.crespi@comune.lainate.mi.it.

L’attività di controllo viene segnalata da cartelli visibili nelle aree di competenza: partecipare al progetto significa contribuire a rendere più sicure le proprie strade e quartieri, un’opportunità di prevenzione di furti e atti vandalici, che serva al contempo a costruire una comunità più forte, coesa e responsabile, che lavori insieme per il bene comune. Non sono necessarie competenze particolari per aderire: è sufficiente il desiderio di rendere la propria zona un luogo più sicuro e vivibile. Per partecipare, è possibile inviare una email all'assessore all'indirizzo angelo.crespi@comune.lainate.mi.it.