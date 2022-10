Un occhio a spesa e alimentazione: se ne parla a Robecchetto in un incontro

Un occhio a spesa e alimentazione: se ne parla a Robecchetto con Induno in un incontro previsto per venerdì 7 ottobre in biblioteca.

"Occhio all'etichetta, per una spesa consapevole"

“Occhio all’etichetta per una spesa consapevole”. È questo il titolo dell’incontro pubblico sulla sana alimentazione che si terrà, per iniziativa del Comune di Robecchetto con Induno, venerdì 7 ottobre 2022 alle 21 nei locali della biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara 11. Interverrà come relatrice la dottoressa Sara Emily Boldrini, nutrizionista laureata in biologia applicata alla ricerca biomedica.

"Scopo dell'incontro è diffondere il concetto di sana alimentazione", dice l'assessore Bergamaschi