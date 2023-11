Un nuovo volume donato alla biblioteca di Arese.

Questa mattina, giovedì 9 novembre, il sindaco di Arese Luca Nuvoli e l'assessore alla Cultura Denise Scupola hanno ricevuto in dono da Giorgio Sivocci, una copia del volume "Un moschettiere a cavallo (motore)", una raccolta di notizie, immagini e documenti dedicati al nonno Ugo Sivocci, pioniere del motorismo del primo '900, e a suo figlio Riccardo, che nei decenni successivi fu un meccanico che curò la messa a punto delle vetture di famosissimi piloti sui più noti circuiti del mondo.

Questo volume sarà disponibile in Biblioteca nella sezione dedicata ad Alfa Romeo, casa automobilistica che per oltre 40 anni ha avuto ad Arese il più grande stabilimento, per approfondire le gesta del pilota Alfa Romeo che scoprì Enzo Ferrari e diede vita alla leggenda del Quadrifoglio Verde.