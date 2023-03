Un nuovo volto per la piazza ad Arluno

Piazza De Gasperi ad Arluno si appresta a cambiare volto. La riqualificazione dello spazio pubblico antistante il municipio sarà infatti al centro degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal cosiddetto Progetto Milano Città Spugna, promosso da Cap Holding e Città Metropolitana di Milano nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr.

Il nuovo volto di piazza De Gasperi

A illustrare l’operazione è stato l’assessore alle Opere pubbliche e Infrastrutture Pietro Tiberti, il quale ha motivato la scelta di riqualificare piazza De Gasperi spigandoci che è stata fatta "un po’ perché è la porta d’ingresso al Comune e poi perché è un’area del territorio che crediamo necessiti di intervento".

Inizialmente infatti, la previsione per la piazza "era di realizzare soltanto una vasca di raccoglimento delle acque piovane, che andava a risolvere la situazione quando c’erano avverse condizioni meteo: con piogge frequenti l’area tendeva ad allagarsi". A questo obiettivo si è però in seguito aggiunto quello di "ridare a piazza De Gasperi la sua identità, separandone le due funzioni: quella di posteggio per automobili e quella di transito per i pedoni. Che non sia un mero parcheggio ma una piazza vera e propria".

Il progetto

Ha spiegato l'assessore:

"L’intervento e costituito dalla posa di una pavimentazione drenante e da tutto quello che riguarda il recupero delle acque del sottosuolo, con il fine di non riversare in fognatura le acque dei temporali e delle piogge e dunque gravare sul sistema stesso. Vi è anche un duplice beneficio; da un lato economico a livello di energia elettrica, perché le acque che non vanno in fognatura non vengono di fatto trattate, e dall’altro ambientale per via della già menzionata pavimentazione drenante che verrà utilizzata".

Le tempistiche

Per quanto riguarda invece le tempistiche dei lavori sarà necessario attendere la fine del 2023, data prevista per l’apertura ufficiale del cantiere.

Ha continuato Tiberti:

"Adesso è in corso di redazione il progetto esecutivo da approvare poi in Giunta. L’aggiudicazione dei lavori è prevista per luglio di quest’anno, quindi penso che entro la fine del 2023 dovrebbero inizare i lavori di riqualificazione della piazza. Da cronoprogramma, l’opera dovrebbe concludersi nel 2024".

Il tutto per un costo complessivo di 500mila euro, interamente sostenuto dai finanziamenti europei del Pnrr e senza nessuna spesa per il Comune di Arluno. Ha poi concluso: "Noi seguiamo solo le autorizzazioni e basta. Progettazione e gestione dei lavori restano in carico a Città Metropolitana".