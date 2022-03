Progetto

L'amministrazione comunale annuncia un finanziamento da 500mila euro e presenta il progetto complessivo

Un nuovo volto per il municipio di Pregnana.

Lavori in arrivo

Cinquecentomila euro, a tanto ammonta il finanziamento vinto dal Comune di Pregnana Milanese per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico del Municipio e per la sistemazione delle aree esterne.

“Il Municipio non è solo un importante edificio pubblico, ma è il centro di uno spazio civico che comprende il parco giochi, la piazza e i servizi che vi si affacciano” dice il Sindaco Angelo Bosani “per questo il progetto che abbiamo presentato non si limita al palazzo comunale, ma comprende anche i suoi spazi esterni”.

Primo passo

“Questo risultato positivo conferma l’efficacia della strategia messa in atto dall’Amministrazione Comunale” prosegue l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Mirra “produrre progetti e reperire le risorse necessarie a realizzarli attraverso bandi di finanziamento; grazie a questa strategia abbiamo ottenuto oltre 4 milioni di euro di finanziamenti solo nell’ultimo anno e alcune opere finanziate sono già state realizzate o sono ora in corso”.

Il progetto, affidato dal Comune allo Studio Arcosinergie dell’architetto pregnanese Carmine Panzitta, prevede il rifacimento della facciata, la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento, l’ampliamento degli spazi utili all’interno dell’edificio realizzando un front office al piano terra e un primo piano adibito a uffici nello spazio della ex palestra.

“La ristrutturazione del Municipio non si limita all’edificio vero e proprio” prosegue l’Assessore “ma in una seconda fase comprende la sistemazione della piazza della Libertà: l’ampliamento del parco giochi, la realizzazione di un parcheggio sul retro, la possibile pedonalizzazione della piazza tra il palazzo comunale e la scuola”.

Qualità urbana

“Attraverso l’insieme dei progetti che stiamo immaginando e realizzando contiamo di cambiare il volto di Pregnana nei prossimi cinque anni” conclude il Sindaco “i cantieri dell’illuminazione pubblica, della videosorveglianza e del centro sportivo verranno avviati in primavera; abbiamo già ottenuto i finanziamenti per la viabilità, le case comunali e ora il Municipio; oggi abbiamo approvato il progetto della nuova scuola elementare per la quale chiederemo un finanziamento. Pregnana è un comune dotato di una elevata

qualità urbana e in futuro la nostra comunità la vedrà crescere ulteriormente”.