Un nuovo volto per il centro di Bollate

L'incontro di giovedì con i commercianti per mostrare i cambiamenti che travolgeranno Bollate.

Il nuovo centro città

Una serata molto partecipata quella di giovedì che ha visto la presenza di una quarantina di commercianti ai quali il sindaco Francesco Vassallo, con gli Assessori al Commercio Giuseppe de Ruvo e all’Ambiente e all’Arredo urbano Ida de Flaviis, ha presentato il nuovo volto di zone importanti di Bollate.

Le piazze urbane

Protagoniste di questo filone del progetto piazze Martiri della Libertà e san Francesco. Per la prima il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione, la realizzazione di nuove panchine e la risistemazione delle aiuole esistenti oltre all’installazione di colonnine per la ricarica elettrica di monopattini e biciclette e infine la classica fontanella verde per l’acqua. Piazza San Francesco, invece, verrà riqualificata con panchine e alberi in vaso e da un parcheggio diventerà spazio per i cittadini.

La mobilità sostenibile

Un progetto da 490mila euro Via Magenta diventerà una via a senso unico (da piazza Solferino a piazza della Chiesa San Martino) soprattutto grazie allo spostamento della circolazione sulla complanare di via Piave/Varesina. In via Vittorio Veneto, invece, verrà realizzata una nuova pista ciclopedonale a doppio senso.

Le tempistiche

I lavori per i due progetti verranno assegnati entro luglio 2023, come previsto dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza e la realizzazione completa è prevista entro il 2026.