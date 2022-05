Un nuovo strumento per prenotare la Carta d'identità elettronica

meno tempi di attesa

Il servizio è attivo per tutte le persone residenti a Rho

Nuova modalità di prenotazione per il rilascio e il rinnovo delle Carte d’identità elettroniche (CIE) per i cittadini residenti a Rho.

L'accesso al portale Penotami

Per prendere appuntamento con il QUIC - Sportello del Cittadino è attiva la funzione sul portale Prenotami, raggiungibile dal sito del Comune di Rho alla voce “Prenota appuntamento” (qui il link diretto) oppure attraverso l'app Prenotami cloud. Non sarà più possibile, quindi, prenotare il rinnovo della CIE attraverso il portale ministeriale.

Il servizio di prenotazione online Prenotami Cloud è già attivo da marzo per residenze/cambi di indirizzo e pratiche di matrimonio, unioni civili, denuncia di nascita, a cui adesso si aggiunge anche la funzione per le carte d'identità.

"Grazie a questa novità, i rhodensi hanno a disposizione un unico strumento per accedere alla prenotazione dei servizi di anagrafe, residenza e pratiche di matrimonio, senza più fare riferimento al Portale ministeriale per la prenotazione delle Carte d'identità - dice l'assessore Alessandra Borghetti - L'obiettivo è rendere più semplice l'accesso agli sportelli per i cittadini, come dimostra la nuova piattaforma di appuntamenti on line, introdotta qualche mese fa".

Orari di apertura del Quic

Per l'accesso al QUIC – Sportello del Cittadino di via De Amicis 1 è obbligatoria la prenotazione per i procedimenti che comportano tempi più lunghi di gestione, in particolare: carte di identità, residenze, cambi di indirizzo, pubblicazioni e celebrazioni di matrimonio, unioni civili e disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Per i procedimenti che richiedono minori tempi di gestione: protocollazione, segretariato sociale, certificati, autentica di firma, denuncia di nascita l'ingresso è senza appuntamento, secondo l’ordine dei ticket presi all’ingresso, . Per le denunce di nascita è possibile, a scelta dei neo genitori, accedere direttamente senza appuntamento oppure con appuntamento.

Orari di apertura del QUIC di via De Amicis, 1:

· lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 13

· martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30

· sabato dalle 8.30 alle 12.30