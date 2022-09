Un nuovo servizio per la Polizia Locale

Il comando di Polizia Locale di corso Europa di Rho ha avviato un nuovo servizio per il pagamento e le informazioni sugli atti coattivi.

Il nuovo servizio della Polizia Locale

Il numero 800 292960 è il numero verde che il cittadino deve comporre per chiedere informazioni e/o rateazione degli atti coattivi (ingiunzione di pagamento, sollecito di pagamento, preavviso di fermo, fermo fiscale). Un numero che vale anche per gli atti di pre-ruolo, ovvero i verbali legati a infrazioni al Codice della strada elevati negli anni precedenti, che indicavano un invito bonario, definito “ultimo avviso”, inviato tramite posta al cittadino.

Grazie alla collaborazione con la Società Maggioli Tributi Spa, il numero verde risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Si tratta di una soluzione che permetterebbe una significativa diminuzione delle telefonate all’Ufficio Sanzionatorio della polizia locale, i cui addetti potranno così destinare i loro impegni ad altre pratiche .

Invece, per informazioni sui verbali e preavvisi di accertamento non a ruolo (divieti di sosta, passaggio semaforo rosso, transito in ZTL etc.), occorre comporre il numero 02 93332206 e premere il tasto 2.