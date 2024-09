Un nuovo Segretario generale per il comune di Legnano

È Riccardo Nobile, nato a Verona nel 1963 e laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova, il nuovo Segretario Generale del Comune di Legnano.

Riccardo Nobile è stato individuato dal Sindaco Lorenzo Radice dopo che, con l’1 agosto 2024, la Segretaria Sandra D’Agostino ha terminato il suo incarico nel Comune avendo maturato il diritto alla pensione. Il nuovo Segretario proviene dal Comune di Pavia, dove ha ricoperto analoga posizione dal 2019 al 13 settembre 2024.

“Voglio esprimere il mio benvenuto a Legnano al dottor Nobile e fargli i migliori auguri per il lavoro che lo attende” dichiara Radice. Da qualche giorno abbiamo cominciato a collaborare in modo proficuo, con lui, dal cui curriculum emergono importanti competenze manageriali; un ottimo avvio in vista dei tanti progetti che dobbiamo mettere a terra e concludere in questa parte finale del mandato amministrativo e dell’assetto organizzativo della macchina comunale che dobbiamo perfezionare e ulteriormente efficientare. Colgo l’occasione per ringraziare, a nome di tutta la Giunta, la dottoressa Sandra D’Agostino che ci ha seguito per oltre tre anni lavorando in una fase delicatissima, quella in cui abbiamo intercettato tante risorse traducendole in interventi di cui, adesso, cominciamo ad apprezzare i risultati”.