arese

Attivo entro la fine dell′anno lo scuolabus acquistato anche grazie ai fondi raccolti

Un nuovo scuolabus acquistato anche grazie ai fondi raccolti

L'edizione partita nel 2019 della campagna di raccolta fondi con il 5xmille sta portando i suoi frutti. È arrivata la comunicazione da parte del concessionario che il veicolo Sprinter destinato a diventare il nuovo scuolabus per Arese arriverà entro il mese di giugno 2022, dopodiché serviranno circa 4/5 mesi per l'allestimento e la sua trasformazione in veicolo elettrico. L'acquisto dello scuolabus, per un costo di quasi 140 mila euro (al netto dell'Iva), è stato reso possibile anche grazie agli oltre 1.330 cittadini che, nella dichiarazione dei redditi, hanno scelto di donare il 5x1000 per questo grande progetto comunitario che mostra l'attenzione della città alla sostenibilità ambientale, alla cura del verde e alla qualità della vita. Grazie alle due dichiarazioni del 2019 e 2020, Arese ha potuto raccogliere circa 64 mila euro.

"Uniter ha donato 500 euro in memoria di un'iscritta che purtroppo è scomparsa- ha detto l'Amministrazione comunale - Ringraziamo tutti per la partecipazione e vi invitiamo a sostenere ancora i progetti del nostro Comune".