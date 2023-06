Un nuovo "PullminoAmico" per la Croce Azzurra Abbiatense

È stato inaugurato nel corso di una cerimonia all'interno del cortile del municipio di Magenta, il "PullminoAmico": il mezzo della Croce Azzurra Abbiatense

Alla cerimonia, oltre al direttivo dell'associazione era presente anche l'Amministrazione comunale magentina che è intervenuta attraverso le parole dell'assessore al Welfare Giampiero Chiodini:

Il nuovo mezzo è diventato realtà grazie ad una quarantina di imprenditori e questo rappresenta per la presidente della Croce Azzurra Abbiatense, Ornella Oldani:

“Un bellissimo traguardo: un mezzo che è arrivato al momento giusto. Abbiamo 43 mezzi che non possono entrare in città per raggiungere gli ospedali, ma con questo riusciamo a colmare la carenza e spero sia l’inizio di una collaborazione futura ulteriore per poter essere sempre più presenti e al servizio delle fragilità”.