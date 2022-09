Un nuovo progetto per stare al fianco di chi è solo e fragile

È ai nastri di partenza «Al tuo fianco», nuovo progetto dell’Amministrazione comunale di Arconate per offrire aiuto a chi è solo, fragile o disabile.

La partenza del progetto "Al tuo fianco"

Un’iniziativa che era stata preannunciata dalla vicesindaco Gaia Gorla, e che ora è stata formalizzata con la collaborazione di Avo Magenta, l’associazione di volontari ospedalieri presieduta da Valentina Bollini. Dopo il progetto Auxilium, consegna della spesa e dei farmaci a domicilio e il progetto Pasti a domicilio, il Comune attiverà questo nuovo servizio di supporto, ascolto e compagnia alle persone sole, fragili o disabili. Il servizio è totalmente gratuito e si propone di affiancare alle persone che ne faranno richiesta, una volontaria formata.

Dal 2021 Avo Magenta offre questa nuovo tipologia di volontariato. Come ha commentato la vicesindaco Gaia Gorla da tempo si avvertiva la necessità di un tale servizio, che andasse a dare sollievo e appoggio alle persone che per vari motivi sentono l’esigenza di un sostegno e magari non possono contare costantemente su altri aiuti. Un aiuto concreto che già da tempo già si pensava di erogare ma che la pandemia da Covid19 ha reso strettamente vitale ed essenziale.

La presentazione dell'iniziativa

Sabato 24 settembre dalle 9 alle 12 presso al mercato comunale in piazza Libertà verrà presentata l’iniziativa con un gazebo dell’Associazione Avo dove la presidente Valentina Bollini e gli altri soci illustreranno il progetto alle persone interessate e agli aspiranti volontari. Difatti per aiutare occorre acquisire delle competenze relazionali specifiche e per coloro che volessero diventare volontari le modalità sono dapprima contattare l’ufficio Servizi alla persona allo 0331.460461 interno 2 o inviare una mail all’indirizzo servizipersona@comune.arconate.mi.it per prendere appuntamento con l’assistente sociale e quindi frequentare un corso di quattro lezioni serali che inizierà il giorno 4 Ottobre e si svolgerà presso le sale del Comune di Arconate. A questo seguirà un periodo di breve tirocinio e di affiancamento, prima di diventare volontari effettivi.