Un nuovo mezzo per la Croce Azzurra Ticinia

Nuova auto per la sezione di Inveruno della Croce Azzurra Ticinia odv.

La Croce Azzurra Ticinia manda in pensione la vecchia auto

Il mezzo è stato benedetto dal parroco don Marco Zappa e va a sostituire l’auto più obsoleta in dotazione all’associazione. La consigliera Manuela Rognoni, a nome dell’Amministrazione e della comunità, ha espresso la gratitudine di tutti per un servizio tanto silenzioso quanto fondamentale.

Nel solo 2022 i volontari hanno macinato 45.484 chilometri

Il sodalizio conta 60 volontari e durante l’anno 2022 sono stati effettuati 1.760 servizi, percorsi 45.484 chilometri in 1.515 viaggi, per un monte ore complessivo pari a 6mila. L’associazione si occupa di trasporto sanitario semplice, e assicura la mobilità con mezzi di trasporto adeguati alle persone che necessitano di visite o trattamenti particolari nei centri specializzati. In collaborazione con i Servizi sociali del Comune effettua accompagnamenti nei centri sanitari. Sei le auto a disposizione di cui due attrezzate per il trasporto con carrozzine. Il nuovo mezzo è stato acquistato con i fondi a disposizione derivanti da donazioni del 5 per mille .