Un nuovo mezzo per il trasporto di anziani e disabili

Grazie al contributo delle attività del territorio di Rho riparte "Progetti del cuore" per il trasporto di anziani, disabili e non solo grazie al supporto della Protezione civile.

Parte nuovamente il servizio di trasporto sociale di Progetti del Cuore grazie alla generosità delle attività del territorio. La Protezione Civile di Rho avrà a disposizione un importante servizio di mobilità gratuita. Anziani, ragazzi, bambini, diversamente abili e famiglie in difficoltà potranno contare sull’aiuto di un mezzo di trasporto Fiat Doblò, completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di piccole e grandi necessità quotidiane: assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e tanto altro.

Progetti del Cuore collabora con le più importanti Istituzioni e Associazioni di volontariato di tutta Italia e integra nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sul territorio. L’obiettivo prevalente dell’attività è il rafforzamento del senso di unione che lega la collettività, con uno sguardo speciale verso le fasce più

deboli, che trovano assistenza quotidiana nei servizi di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria.

Le aziende che parteciperanno potranno trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed “abbracciare” le persone più fragili della comunità, cercando di migliorarne la qualità di vita. La Protezione Civile di Rho potrà così continuare a occuparsi di coloro che sono meno fortunati, come fa ormai da anni.

“Sicuramente per noi è molto importante ricevere questo mezzo - spiega il presidente Claudio Zicchetti - perché ci permette di offrire servizi alle persone che ne hanno bisogno. Inoltre, è molto importante disporre di un mezzo che non grava sul bilancio dell’Associazione, di questi tempi è un beneficio enorme per l'Amministrazione comunale. Verrà utilizzato dai volontari di protezione civile per dare la possibilità a persone diversamente abili e non di accedere ai vari servizi sanitari come visite mediche e cure specifiche. Coprirà tutto il territorio rhodense e l’hinterland, con il mezzo che viene utilizzato quasi tutti i giorni per un numero di viaggi che diventa, a fine anno, importante”.