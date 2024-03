Un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili

Un nuovo mezzo per il servizio di trasporto sociale dell'Auser Ticino Olona.

Un nuovo mezzo attrezzato per il servizio di trasporto sociale dell'Auser Ticino Olona

Al taglio del nastro del Doblò attrezzato, andato in scena sabato 23 marzo nel cortile del municipio di Legnano, oltre al presidente dell'associazione Mauro Squeo, erano presenti l'assessora alla quotidianità Monica Berna Nasca, la consigliera comunale ed ex presidente dell'Auser Ticino Olona Pinuggia Boggiani, la consigliera comunale con delega alla Disabilità Anna Pontani, Mario e Simona Paitone in rappresentanza di Globale Mobility System e diversi volontari dell'Auser impegnati nei vari progetti, tra i quali Cristina Della Vedova e Stella Mezzadra.

Il Doblò va a rafforzare il parco auto dell'associazione, costituito da cinque veicoli

Squeo ha ringraziato Mario e Simona Paitone della Globale Mobility System per il progetto "Noi con voi - per fare di più" per la consegna di una nuova auto attrezzata per persone con disabilità. Un mezzo che va a rafforzare il parco auto dell'associazione, costituito attualmente da cinque veicoli. Infine, ha ringraziato l’Amministrazione comunale che ha supportato l’attività svolta quotidianamente dai volontari dell'Auser.

Simona Paitone ha ringraziato le aziende e le attività commerciali di Legnano e zona e i Lions che con la loro generosità hanno permesso la realizzazione del progetto tramite la sponsorizzazione dell'auto con vetrofanie.

Monica Berna Nasca ha rimarcato l’importanza dell'Auser, che non solo gestisce con i propri volontari un servizio prezioso come il trasporto degli anziani e dei malati ma crea “comunità” per svolgere questi importanti servizi, coinvolgendo realtà che lavorano nel nostro territorio e creano sinergia.

Un dono prezioso per il sodalizio che nel 2023 ha percorso oltre 67mila chilometri

Nel corso del 2023 l'Auser Ticino Olona di Legnano ha realizzato complessivamente 8.185 servizi, di cui 6.078 per accompagnamenti, spese e varie e 2.107 per telefonia, servizi domiciliari, supporto antiviolenza, videotelefonate Rsa. Un impegno profuso in 4.102 ore di volontariato e percorrendo 67.489 chilometri.

Nel corso del 2024 l’associazione sta partecipando al progetto "Cura Condivisa" della Fondazione Sant’Erasmo, nell'ambito del quale 25 concittadini saranno seguiti nel proprio domicilio in tutte le attività del vivere quotidiano oltre a momenti di socializzazione e di cura sociosanitaria: un progetto pilota che vuole essere un buon esempio di soluzione alternativa alle strutture socio sanitarie con l’intento di favorire la domiciliarità.

Non solo trasporto sociale: ecco tutte le attività realizzate grazie al lavoro dei volontari

Tra le altre attività, c'è la promozione, con il supporto della biblioteca di Legnano, di momenti di lettura dei nonni ai bambini, che sono diventati strutturali, gestiti da Selene Buia, responsabile della Biblioteca.

Nell’ambito delle l’attività di Giustizia riparativa in convenzione con il Tribunale di Milano, sono state accolte due persone in messa alla prova e due persone in lavori di pubblica utilità per un totale di oltre 1.100 ore.

Ci sono poi l'Auser Banca del tempo che con i suoi 60 soci ha organizzato ben 36 eventi nel territorio tra mostre, corsi, iniziative di cura ambientale, gite e laboratori, e l'Auser Filo Rosa che gestisce il Centro antiviolenza di Legnano e il punto di ascolto di Castano Primo e che nel corso dell’anno ha gestito 159 accessi di donne di cui 134 prese in carico, oltre ad aver organizzato momenti di attenzione alla violenza di genere in ambito scolastico.

Infine il gruppo Auser Insieme Ballando con i suoi 40 soci che ogni venerdì si ritrovano per un pomeriggio musicale.

I nuovi numeri di telefono della sede Auser di via Ciro Menotti 76 sono 0331.1884640 per il Filo d’argento e 0331.1884645 per la direzione.

Il lavoro di Auser è possibile grazie ai volontari e volontarie, che non bastano mai, e dedicano il loro tempo libero ad aiutare gli altri.