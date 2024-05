Un investimento da 700mila euro per il rifacimento del manto erboso del campo da calcio di via Repubblica a Corbetta. Questo quanto inserito all’interno dell’ultima variazione al Dup (Documento unico di programmazione) approvata nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale cittadino.

Un nuovo manto in sintetico da 700mila euro per il Comunale

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Marco Ballarini che ha spiegato:

«Fino all'ultimo giorno di Amministrazione lavoreremo per realizzare tutti gli impegni presi con i cittadini. Ho iniziato il mio secondo mandato da sindaco di Corbetta nel 2021 con questa promessa, e non ho la minima intenzione di cambiare adesso. Ci siamo promessi che in ogni mandato avremmo fatto un intervento importante e, dopo aver rifatto le luci a led e le tribune (finanziato grazie alla nostra vittoria del Bando Regionale) lo scorso mandato, oltre alla realizzazione futura del nuovo Centro Sportivo Comunale e al rifacimento dell'ala nord/palestra delle Scuole Medie, presto riqualificheremo anche il campo installando un nuovissimo manto in sintetico».

Il manto erboso dunque sarà presto sostituito da un nuovo campo in erba sintetica con l’obiettivo spiegato dal primo cittadino «di fornire strutture sempre migliori e adatte ai nostri ragazzi che giocano a calcio».

Le tempistiche dell'intervento

Per quanto riguarda invece le tempistiche il primo cittadino ha sottolineato come in questo momento «è in corso la fase di progettazione dell’intervento. Per quanto riguarda la realizzazione invece si tratta di un lavoro che verrà effettuato il prossimo anno». Presumibilmente dunque l’intervento verrà effettuato a stagione finita, con il manto sintetico che verrà installato nel corso dei mesi estivi del 2025.