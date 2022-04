Un nuovo immobile confiscato alla criminalità diventa di proprietà comunale

Un nuovo immobile confiscato alla criminalità in via Corbettina a Bareggio diventa patrimonio comunale pronto per essere utilizzato.

“Nei giorni scorsi – spiega il sindaco Linda Colombo – sono entrata in possesso delle chiavi di un appartamento in via Corbettina. Come per la Casa di Manu, l’alloggio di via 4 Novembre che abbiamo inaugurato a inizio aprile, anche questo immobile verrà destinato per un progetto sociale che definiremo a breve in Giunta una volta verificate le condizioni del bene e la fruibilità. Per quanto riguarda la tempistica, contiamo di uscire a settembre con il bando per la gestione”.