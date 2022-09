Un nuovo hub vaccinale in arrivo a Magenta

Magenta è stata individuata come nuova sede di hub vaccinale tra quelli presenti in tutta la Regione: aprirà il 3 ottobre in Piazza Mercato.

Un nuovo hub vaccinale per Magenta

La Giunta comunale di Magenta ha approvato la convenzione tra il Comune di Magenta e la Cooperativa I.M.L. (Iniziativa Medica Lombarda) per l’utilizzo temporaneo del Salone Polifunzionale ‘Dott. Mario Leone’ di Piazza Mercato. L’apertura dell’hub è prevista dalla settimana del 3 ottobre e sino alla fine dell’anno, con la possibilità di proroga di 3 mesi.

Al Comune di Magenta spetterà l’allestimento della struttura, mentre la totale gestione delle attività sarà in capo a I.M.L. L’hub avrà connotazione quale punto di vaccinazione anti Sars Cov 2 e vi si svolgeranno tutte le vaccinazioni

anti covid, dalla prima alla quarta dose e sarà anche disponibile il nuovo tipo di vaccino. Appena pronto,

l’hub sarà inserito nel portale di Regione Lombardia da cui chiunque potrà sceglierlo come sede per farsi

vaccinare.

“Qualora ATS dovesse ritenerlo utile – spiega il Sindaco Luca Del Gobbo che detiene la delega per la Sanità – l’hub potrebbe essere usato anche come centro per la somministrazione di vaccino antinfluenzale; inoltre, speriamo non sia così, ma nel caso la situazione complessiva dei contagi dovesse peggiorare come successo lo scorso inverno, l’hub potrebbe diventare anche un punto tamponi”.

Quattro linee di vaccinazione

Il salone polifunzionale ‘Dott. Mario Leone’ sarà allestito con 4 linee che potrebbero diventare 5 e con un punto di primo soccorso. Inoltre sarà dotato dello spazio bar per operatori e utenti che sarà gestito dal Centro Diurno Anziani. A proposito di anziani le due associazioni, il Centro Diurno Anziani appunto e l’Auser che usufruiscono di norma del salone polifunzionale, saranno temporaneamente spostate in un nuovo spazio.