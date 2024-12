Un nuovo furgone per le persone con disabilità

Il Centro diurno della casa di riposo di Parabiago ha salutato quest'oggi, martedì 3 dicembre, l'arrivo del nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili. Un dono natalizio per garantire un servizio necessario e gratuito grazie al gruppo volontari.

Ecco il nuovo Ford transit

È un furgone Ford Transit dotato di pedana e di tutti i dispositivi necessari per il trasporto di persone con disabilità il nuovo mezzo consegnato in questi giorni al Centro diurno della casa di riposo comunale Albergo del Nonno. Il Transit è stato acquistato dal Comune per volontà dell’Amministrazione comunale per un costo complessivo di 65mila euro. Il servizio di trasporto viene effettuato tutti i giorni in modo gratuito grazie a un gruppo di circa cinquanta volontari che, a rotazione di 18 volontari impegnati giornalmente, accompagnano persone con disabilità dalla loro abitazione ai centri di assistenza del territorio e persone anziane presso il Centro diurno della Rsa comunale. La finalità è garantire un trasporto adeguato a coloro che hanno difficoltà di spostamento offrendo un servizio anche verso i centri per persone disabili di altri comuni per i residenti di Parabiago.

I protagonisti dell'inaugurazione del mezzo

Al momento della consegna del nuovo Ford Transit presso la casa di riposo comunale, un gruppo di volontari insieme alla responsabile della casa di riposo Albergo del Nonno Cristina Nebuloni, hanno accolto il sindaco Raffaele Cucchi, il vicesindaco Luca Ferrario, Don Maurilio Frigerio per la benedizione del servizio e la dirigente del settore servizi alla persona Roberta Pazzi.

Le parole del sindaco