Un nuovo furgone per la Protezione Civile

La Protezione Civile di Vittuone si doterà presto di un nuovo mezzo, molto più grande e attrezzato del solo pick-up ora in uso.

Questa la novità diramata dall’Amministrazione di Laura Bonfadini.

"I tempi di consegna sono purtroppo lunghi, ben 7 mesi: pertanto l'arrivo è previsto verso luglio. E' stato ordinato a fine 2022, grazie al bando regionale a cui l'Amministrazione, con l'assessore alla Sicurezza Angelo Poles , ha partecipato l'anno scorso. Il furgone è così cofinanziato da Regione Lombardia per circa l'80% del costo totale".

Ma l’attenzione al lavoro della ProCiv non si ferma qui.

"Abbiamo messo a bilancio circa 30mila euro per l'acquisto di ulteriori attrezzature, in modo da fornire al gruppo strumenti aggiornati, moderni e fondamentali per operare al meglio sul territorio. All'interno di questo investimento, infatti, una parte è dedicata alla realizzazione del piano d’emergenza. Purtroppo il paese ne è al momento sprovvisto, essendo scaduto da tempo. Le dotazioni, invece, riguardano l’abbigliamento di sicurezza, insieme a strumenti da lavoro, un pc portatile, una torre-faro a led e un riscaldatore da tenda con sacche porta-paleria".