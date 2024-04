Consegnato alla stazione dei Carabinieri di Arluno un nuovo etilometro che è stato acquistato ai comuni di Arluno, Pregnana e Vanzago per garantire maggiore controllo sul territorio.

Un nuovo etilometro per i Carabinieri di Arluno

Nella mattina del 13 Aprile 2024, alla presenza del Maggiore Laghezza – comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnano, nonché dell’Assessore alla Sicurezza di Vanzago Musante, e dei rappresentanti delle Polizie Locali dei Comuni – Baltrocchi, Vice-comandante di Arluno, Ferzoco, Comandante di Pregnana Milanese e Zanotti, Comandante di Vanzago – i Sindaci Agolli, Bosani e Sangiovanni dei Comuni di Arluno, Pregnana Milanese e Vanzago, hanno sottoscritto il protocollo di intesa e consegnato un nuovo etilometro in comodato d’uso gratuito al Luogotenente Caffer – Comandante della Stazione dei Carabinieri di Arluno nell’ambito della consueta collaborazione tra enti in tema di sicurezza del territorio.

Maggiori controlli sulle strade del territorio

L’etilometro omologato Draeger 9510-IT è stato acquistato dal Comune di Vanzago con un investimento complessivo di € 7.246,80 ripartito equamente sui tre Comuni e va a rispondere al bisogno di avere uno strumento operativo dedicato esclusivamente alla Stazione di Arluno, utile a rafforzare le dotazioni in tema di controllo e deterrenza in merito all’abuso di alcoolici e per l’incremento della sicurezza stradale.

Tale etilometro verrà utilizzato dai Carabinieri nell’ambito dei regolari controlli sia con i propri militari, sia nell’ambito delle pattuglie congiunte con gli agenti delle Polizie Locali dei tre Comuni, che vengono intensificati nei periodi di maggior bisogno, ad esempio nel periodo estivo.

Si ricorda che in passato i tre Comuni hanno già contribuito insieme a cofinanziare parte della ristrutturazione della Caserma e ad acquistare un’auto dedicata ai Carabinieri di Arluno, per incrementare i mezzi disponibili e per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine su tutto il territorio di competenza in un’ottica che premia il lavoro di squadra.