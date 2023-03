Un nuovo distributore per sacchi con microchip in città

Installato a Legnano un nuovo distributore per la distribuzione di sacchi con microchip per la tariffa puntuale: potrà essere utilizzato da chi risiede in zona Oltrestazione 2 e Oltresempione 5.

Il nuovo distributore di sacchi con microchip

E’ il terzo distributore di sacchi per la Tariffa Puntuale, quello installato nei giorni scorsi in via Caravaggio (zona Frati), nelle immediate vicinanze della Casetta dell’Acqua. Come indicato dal cartello posto sul lato frontale del distributore, attualmente vi possono accedere solo i cittadini dell’Oltrestazione 2 e quelli dell’Oltresempione 5, le prime due zone della città in cui è partito il nuovo sistema di raccolta.

Dato che, appunto, il macchinario non funziona ancora a pieno regime, in questo momento è in grado di erogare solo i sacchi grigi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati: chi necessita dei sacchi azzurri (quelli che servono per conferire i pannolini e i pannoloni), deve recarsi allo sportello Tariffa Puntuale di AEMME Linea Ambiente, aperto tutti i martedì dalle 8:30 alle 13:00 negli spazi di via per Busto Arsizio 55.

Per ritirare i sacchi bisogna essere in possesso di:

- della tessera sanitaria dell’intestatario Tari (se si è un’utenza domestica, ossia un privato

cittadino);

- dell’apposito badge (se si è un’utenza non domestica, ossia un negozio, un’azienda, un

ufficio, un bar, un ristorante, etc.).