Un nuovo bosco per Inveruno grazie al Bando Costa di Città Metropolitana che consentirà di piantumare più di 7000 piante.

Un nuovo bosco per Inveruno

Sono iniziati gli interventi di forestazione per l'incremento del capitale naturale e la tutela della

biodiversità nel Comune di Inveruno, tramite i finanziamenti ottenuti da Città Metropolitana

attraverso la partecipazione, nel 2021, al Bando Costa, una rilevante iniziativa di livello nazionale

per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.

I terreni, messi a disposizione per il progetto, sono di proprietà comunale, dei quali il più vasto si

trova in via Varese ed è stato recentemente acquisito dal Comune in cambio di opere di

urbanizzazione ormai non più necessarie contenute nella convenzione FINCOIN (Residence

Laghetto).

Un finanziamento di 440mila euro

Il progetto si è classificato quarto in graduatoria, ottenendo un finanziamento di 440.000 euro, che

consentirà la realizzazione dell’intervento e il suo mantenimento per i sette anni successivi, fino a

completa maturità.

Le aree oggetto di intervento, situate tra via Varese, la S.P.34 e il Bosco dei Galletti, ricadono in un

ambito di estremo interesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in quanto posizionate

lungo il Corridoio Ecologico Primario di collegamento tra il Parco del Ticino e il P.L.I.S. del Gelso,

e sono in grado di connettere alcune importanti aree vincolate dalla normativa regionale,

considerate strategiche nella protezione del patrimonio ecologico, naturalistico e ambientale della

cintura milanese.

Il progetto, tramite gli interventi di forestazione previsti, contribuirà fortemente ad attutire gli

impatti ambientali generati dagli assi viari di scorrimento presenti in zona e a consolidare i caratteri

naturali dei terreni liberi tra i vari insediamenti, grazie ad una cospicua e fitta vegetazione di specie

arboree ed arbustive. Su una superficie di oltre 4 ettari verranno messi a dimora oltre 7.300 tra

alberi ed arbusti, nonché oltre 200 piante “a pronto effetto”.

Un'area dove ci si potrà muovere e fare sport

Oltre agli aspetti ambientali e di fruizione dell’area, una componente importante è l’impatto che

l’intervento di riforestazione avrà nel tempo sulla qualità dell’aria; i finanziamenti, infatti, sono

primariamente destinati alle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria di cui,

purtroppo, il Comune di Inveruno fa parte.

L’area di intervento verrà inoltre messa in comunicazione, grazie ad una rete di percorsi fruitivi, con il vicino Bosco dei Galletti, realizzato nel 2015. La tipologia di bosco scelta è quella del querco-

carpineto planiziale. I querco-carpineti rappresentano quello che un tempo era la vegetazione di buona parte della pianura padana. La loro attuale limitata diffusione sul territorio è dovuta al fatto

che essi si collocavano nelle aree maggiormente influenzate dall’attività antropica sia in termini di

urbanizzazione che di sfruttamento agricolo.

La ricca componente arbustiva, che fa del querco-carpineto uno dei boschi più complessi, verrà

localizzata principalmente in corrispondenza dei margini, in modo da formare zone che crescano

progressivamente dall’arbusteto esterno, verso il bosco ad alto fusto nella zona centrale.