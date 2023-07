Un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi Aler

È stato pubblicato oggi, 12 luglio 2023, il bando per l’assegnazione in locazione di 25 alloggi di Aler Milano, nove a Legnano, nei condomini ai civici 39 e 41 di viale Romagna, e sedici nel Comune di Canegrate, nei condomini ai civici 13 e 25 di via Bologna.

Un nuovo bando per gli alloggi Aler

Per favorire la collocazione degli alloggi legnanesi, rispetto ai bandi precedenti, è stato sensibilmente abbassato l’ISEE del nucleo familiare per l’ammissione alla domanda, da 16 mila euro a 10mila euro (mentre il limite massimo resta fissato a 25mila euro), ampliando così la platea dei possibili interessati. Rispetto ai canoni di locazione fissati nell’ultimo bando è stata concordata una piccola riduzione. È stata aperta la partecipazione a tutti i cittadini dell’ambito del Legnanese, con priorità per i residenti a Legnano. Resta valida, come già nell’ultimo bando, oltre alla locazione la possibilità di locazione con patto di futura vendita degli alloggi. Gli alloggi a bando non sono interamente accessibili alle persone con disabilità motorie.

Da ricordare che dei 23 alloggi Aler disponibili in viale Romagna a Legnano quattro furono venduti in tempi molto brevi dopo la loro realizzazione e quattro affittati dopo qualche anno. Nell’agosto 2021 fu pubblicato il primo bando per la vendita dei quindici rimanenti con la formula “a pacchetto”, ossia alloggio più box e cantina, che non vide alcun acquisto. Nel gennaio 2022 fu pubblicato un bando per la locazione dei quindici alloggi a canone concordato, quattro dei quali furono collocati. Alla fine di luglio dello stesso fu emesso un altro bando per la raccolta di domande per la locazione e locazione con patto di futura vendita degli undici alloggi rimanenti, due dei quali sono stati collocati.

Il commento dell'assessore

«Abbiamo fatto con Aler un ulteriore passo per cercare di collocare questi alloggi di via Romagna che presentano una particolarità essendo alloggi abitativi sociali che non rientrano negli alloggi Sap, ossia nei bandi delle classiche “case popolari” -sottolinea Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale. Abbiamo condiviso il bando con il Comune di Canegrate che ha un problema simile al nostro, con alloggi Aler ormai vuoti da diversi anni. È un provvedimento in linea con quelli che sono i nostri indirizzi in materia di servizi abitativi pubblici, indirizzati a valorizzare il patrimonio pubblico esistente e auspichiamo che con questo bando si possa finalmente completare l’utilizzo dello stabile di via Romagna».

Tutti i requisiti per l’ammissione sono elencati nel bando pubblicato sul sito aler.mi.it

Termine ultimo per la consegna delle domande è il 15 settembre alle ore 12. La consegna deve avvenire esclusivamente a mano all’Ufficio protocollo di Aler Milano in Viale Romagna 26.

Gli uffici del Protocollo osservano i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle15.30; il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Non saranno ammesse domande pervenute via posta e/o via e-mail.